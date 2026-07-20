Cristiano Ronaldo volvió a generar conversación en redes sociales luego de que usuarios detectaran que dio “me gusta” a un video en Instagram en el que periodistas españoles lanzan fuertes críticas contra la FIFA y cuestionan la transparencia de los Mundiales ganados por Argentina.

En el video aparecen los comunicadores Pilar Rodríguez y Rubén Amón, quienes califican a la FIFA como una organización “corrupta”, “mafiosa” y “vergonzosa”. Además, Rodríguez afirma que la institución habría favorecido a Argentina para que Lionel Messi conquistara el Mundial de Qatar 2022, declaraciones que no están respaldadas por pruebas.

La interacción de Ronaldo con la publicación rápidamente se volvió viral y alimentó el debate entre aficionados. Sin embargo, el futbolista portugués no ha emitido declaraciones públicas explicando por qué marcó el video con un “me gusta”.

Cristiano Ronaldo disputó 6 Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), en las que anotó 11 goles. No obstante, nunca logró conquistar el título mundial y su único gol en fases de eliminación directa fue de penal.

El “like” del delantero portugués ha reavivado las comparaciones con Lionel Messi y las discusiones sobre el legado de ambos, especialmente tras la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el argentino guió a su selección a una nueva final.