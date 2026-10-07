Cristiano Ronaldo contesta a Leo Messi en carta de despedida

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El portugués Cristiano Ronaldo reaccionó a la publicación de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina con un mensaje de respeto y reconocimiento hacia su histórica trayectoria con la Albiceleste.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano en los comentarios de la publicación de Messi.

El mensaje de CR7 rápidamente llamó la atención, especialmente por tratarse de dos de los grandes protagonistas del fútbol mundial durante las últimas dos décadas.

Pese a la histórica rivalidad entre ambos, el portugués reconoció la huella que Messi dejó con Argentina y el legado que construyó defendiendo los colores de su país.

La reacción de Cristiano llegó después de que Messi compartiera un emotivo mensaje tras su último partido con la Selección, en el que aseguró que ya extrañaba vestir la camiseta albiceleste y agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y a todas las personas que lo acompañaron durante su recorrido internacional.