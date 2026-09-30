Cristiano Ronaldo abandona concentración de Portugal y promete “contar la verdad”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la Selección de Portugal en Copenhague, Dinamarca, y aseguró que próximamente revelará las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

El delantero confirmó su salida mediante sus redes sociales, luego de una jornada en la que no participó del entrenamiento del combinado portugués.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, manifestó Ronaldo.

Todo comenzó ante Noruega

La situación se remonta al partido del domingo contra Noruega por la Liga de Naciones, cuando Cristiano permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, pese a realizar ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora.

Posteriormente, el seleccionador Jorge Jesus explicó que había conversado con Ronaldo sobre la posibilidad de darle minutos en la última media hora del encuentro, pero finalmente decidió no utilizarlo debido al desarrollo del compromiso.

Tras lo ocurrido, trascendió el malestar del capitán portugués y durante los días siguientes surgieron versiones sobre una posible diferencia con el entrenador.

Decidió no entrenar

Cristiano no participó este miércoles en el entrenamiento que Portugal realizó como preparación para enfrentar a Dinamarca y abandonó las instalaciones antes de hacer pública su decisión de dejar la concentración.

La Federación Portuguesa confirmó posteriormente la salida del capitán y señaló que el combinado continuará su preparación con los restantes 24 futbolistas convocados.

¿Qué habría pasado?

Eduardo Aguirre, periodista de El Chiringuito TV y amigo cercano a Ronaldo, explicó que durante una reunión realizada el martes por la noche, Jorge Jesus habría pedido disculpas en privado a Cristiano por mantenerlo calentando durante unos 30 minutos y finalmente no darle ingreso.

Según Aguirre, el seleccionador también se habría comprometido a disculparse públicamente y reconocer que se había equivocado.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista, durante la conferencia de prensa de este miércoles Jesus no realizó la disculpa en los términos que habría acordado con Cristiano y sus declaraciones terminaron aumentando el malestar del delantero.

Aguirre aseguró que esta situación habría sido el detonante para que Ronaldo tomara la decisión de abandonar la concentración.

Por ahora, Cristiano no ha anunciado su retiro de la Selección de Portugal y dejó pendiente explicar públicamente qué ocurrió.

Redacción: Luis Diego Mora