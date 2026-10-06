Cristiano renuncia a Portugal mientras Jorge Jesús sea entrenador

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El futuro de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal volvió a quedar en el aire. Según información de CNN Portugal, el delantero habría dejado claro que no regresará al combinado nacional mientras Jorge Jesus continúe como seleccionador.

La postura de Ronaldo llega apenas unas horas después de que el propio técnico portugués le abriera la puerta a una eventual vuelta. Tras la victoria ante Noruega, Jesus aseguró que el futbolista puede regresar cuando quiera y calificó lo ocurrido entre ambos como un malentendido que, desde su perspectiva, tiene una solución sencilla.

“Si está jugando y quiere estar en la selección nacional, puede volver cuando quiera, ¿por qué no? Fue un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por lo que a mí respecta, todo está bien”, manifestó Jesus.

Sin embargo, las palabras del entrenador no habrían convencido al capitán portugués. De acuerdo con Rui Santos, periodista de CNN Portugal, Cristiano quedó decepcionado con las declaraciones posteriores al conflicto y su decisión sería no volver mientras Jesus permanezca en el cargo.

Mientras tanto, Portugal avanzó a los cuartos de final de la Nations League tras vencer a Dinamarca y Noruega sin su máxima figura. La Federación Portuguesa también mantiene abierta la puerta para un regreso, por lo que el desenlace dependerá ahora de si Ronaldo y Jesus consiguen resolver sus diferencias.

