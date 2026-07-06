Cristiano quiere seguir haciendo historia: ¿A qué hora y dónde ver?

Los partidos de los octavos de final del Mundial 2026 continuarán este lunes con dos encuentros que serán determinantes en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.
Las selecciones saltarán al terreno de juego con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y acercarse al sueño de disputar la gran final para conquistar el título de la Copa del Mundo 2026.
Los dos compromisos prometen emociones y buen fútbol para los aficionados, quienes esperan ver a sus selecciones dar un paso más hacia la conquista de la Copa Mundial 2026.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra