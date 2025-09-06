Con una gran noche de Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal, comenzó de buena manera su eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, aplastando por 0 a 5 a Armenia en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Yeveran.

Cristiano anotó doblete. El primer de ellos al minuto 21 y luego en el 46 sumó su segundo personal y en ese momento el 0 a 4 en la cuenta, en la que también contribuyó Joao Felix con doblete y Joao Cancelo con un gol más.

Portugal, ubicado en el grupo F, lidera por encima de Hungría e Irlanda, quienes empataron a 2.

En más juegos, de la jornada sabatina de esta eliminatoria europea, Inglaterra también hizo lo propio y le ganó 2 a 0 a Andorra esto por el grupo K, mientras tanto, Bosnia Herzegovina le pasó por encima, 0 a 6 a la débil San Marino en el sector H.

Resultados de este sábado:

Letonia 0 – 1 Serbia



Austria 1 – 0 Chipre