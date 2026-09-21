Cristian Lagos muestra su nueva faceta: Trabajará en una municipalidad

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El exfutbolista y goleador del Santos de Guápiles, Cristian Lagos, mostró en redes sociales su nueva faceta, ahora trabajando en la Municipalidad de Heredia.

La publicación de Lagos este domingo generó múltiples reacciones, ya que estará en el área de Dirección Financiera.

“En este día tan importante para mí, sé que hay grandes emociones y una de ellas es dar gracias a Dios por estar creciendo como persona y como ser humano. Le doy gracias a muchas personas que han estado a mi lado en todo momento y a los que me brindaron la oportunidad de estar en esta gran institución como es la Municipalidad de Heredia”, escribió el exdelantero del fútbol nacional.

Lagos finalizó su mensaje en redes diciendo que “la vida es de oportunidades, pero depende de uno si las aprovecha o no. Pero sé que voy a ir creciendo en todos los aspectos y a partir de hoy va a ser el inicio de grandes cosas para mi persona”.