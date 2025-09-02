El más reciente Informe Estado de la Educación advierte que Costa Rica atraviesa una de las coyunturas más críticas en décadas: aumento en la deserción, deficiencias en aprendizaje básico de matemáticas y lectura, desigualdades entre centros públicos y privados, y una caída sostenida en la inversión en educación, que ya no alcanza el 8% del PIB como lo establece la ley.

En medio de estos datos, surgen las voces de quienes viven la realidad en las aulas. Para muchos jóvenes, la crisis no es solo una cifra, sino una experiencia cotidiana.

“Definitivamente, hay una crisis educativa en el país porque el sistema educativo está teniendo varios problemas, no solo con los docentes sino también con los recursos que dan las escuelas. No hay apoyo suficiente, más que todo para las escuelas públicas”, señaló una estudiante de educación, quien considera que el modelo debe reformarse con urgencia.

“Creo que estamos dando pasos hacia atrás… Son las consecuencias de este gobierno principalmente y también del pasado y de la decreciente inversión que ha habido en todo el aspecto de educación en el país. Primero no se cumple el porcentaje que está en la ley, que es el 8%, y más bien cada vez la inversión es menos del PIB del país, cada vez se invierte menos en educación“, agregó otro estudiante entrevistado.

Otros jóvenes coinciden en que las fallas estructurales y la falta de actualización pesan cada vez más.

“Hay una gran crisis, además en la parte estructural de las escuelas. Siento que las clases y los espacios no están adecuados para que la gente reciba una buena educación, además de los materiales y toda la información, que se vaya actualizando poco a poco conforme pasen los años“.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

La implementación tecnológica también es parte de las preocupaciones. Un universitario afirmó que la educación debe adaptarse a la era digital, pero con criterios claros.

“Yo estudio y me va súper bien usando inteligencia artificial, pero hay que enseñar desde las aulas cómo usarla. Si se deja a la libre, los estudiantes no aprenden nada, solo hacen los trabajos para salir del paso“.

El informe del estado de la educación omite establecer vínculos entre la sociedad digital y una educación que aún responde a la lógica de la imprenta. Pienso que esta omisión es una de las causas de la erosión de la capacidad de razonamiento, pues mantiene la enseñanza en un… — Tomas de Camino Beck (@TomasDeCamino) September 1, 2025

El modelo de evaluación actual también genera críticas.

“¿Cómo es posible que a los estudiantes los califiquen con 65% de trabajo cotidiano y 35% de exámenes? Eso hace que muchos pasen solo haciendo trabajos, sin estudiar, y se vuelvan mediocres porque saben que pueden salir adelante sin esforzarse”.

Desde la perspectiva de infraestructura y acceso, otro joven dio su opinión.

“Hay escuelas que no tienen pupitres o pizarras en buen estado. Además, los planes de estudio son muy anticuados, no responden a lo que necesitamos hoy. Lo primero sería escuchar la voz de los estudiantes, porque somos quienes vivimos esas carencias“.

La percepción de los jóvenes refleja un consenso: sí existe una crisis educativa en Costa Rica. Para ellos, las soluciones pasan por mayor inversión en infraestructura, actualización docente, incorporación tecnológica con formación adecuada y cambios en los planes de estudio que respondan a la realidad actual del país.