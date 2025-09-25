Los residentes del cantón central de Cartago enfrentan una doble incertidumbre financiera relacionada con el servicio de agua potable: un posible cobro retroactivo millonario y un aumento de tarifa que ya está en vigor y que pronto será trasladado a sus recibos.

La combinación de estos dos factores podría generar un impacto económico “brutal” e “inmanejable” para las familias cartaginesas, según el alcalde Mario Redondo Poveda.

Además, la situación ya ha causado un “daño muy importante” a las finanzas municipales, obligando a desviar cientos de millones de colones que estaban destinados a mejorar calles, parques y la seguridad del cantón.

Foto: Jorge Castillo.

La preocupación de los cartagineses se centra en dos problemas distintos, pero relacionados, que están siendo gestionados por el AyA y la ARESEP:

Una deuda retroactiva: Un cobro de ₡16.300 millones impuesto por AyA y ARESEP a la Municipalidad en 2017 por la conducción y captación de agua cruda. Este cobro se relaciona con un convenio que estuvo vigente desde 1987 hasta 2024. El alcalde sostiene que esta deuda es injusta y nunca debió existir.

Un cobro de ₡16.300 millones impuesto por AyA y ARESEP a la Municipalidad en 2017 por la conducción y captación de agua cruda. Este cobro se relaciona con un convenio que estuvo vigente desde 1987 hasta 2024. El alcalde sostiene que esta deuda es injusta y nunca debió existir. Un nuevo aumento tarifario: Desde que finalizó el antiguo convenio, AyA implementó una nueva tarifa. La municipalidad ha estado pagando este aumento “bajo protesta” desde febrero para evitar la morosidad, pero el presupuesto para cubrirlo ya se agotó, por lo que deberá ser trasladado a los ciudadanos.

En cifras:

₡16.300 millones: Es el monto del cobro retroactivo que la Junta Directiva del AyA podría condonar.

Es el monto del cobro retroactivo que la Junta Directiva del AyA podría condonar. ¢378 por m³: Es la nueva tarifa por metro cúbico de agua que AyA aplica desde febrero, un aumento significativo desde los ¢157 que se cobraron en enero.

Es la nueva tarifa por metro cúbico de agua que AyA aplica desde febrero, un aumento significativo desde los ¢157 que se cobraron en enero. Cientos de millones: La cantidad que la municipalidad ya ha pagado a AyA por el aumento, afectando otras inversiones públicas.

La cantidad que la municipalidad ya ha pagado a AyA por el aumento, afectando otras inversiones públicas. Octubre: Es el mes en que la Junta Directiva del AyA podría tomar una resolución definitiva sobre si perdona o no la deuda retroactiva.

“Los cartagineses seguimos muy preocupados por el tema del cobro en el agua potable, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el tema aún no ha sido resuelto y nos tiene ansiosos por la magnitud de ese aumento”, destacó Redondo.

El alcalde también ha señalado que espera una “actitud racional” por parte de la Junta Directiva del AyA “que no maltrate a las familias cartaginesas”.

Sobre la deuda, Redondo ha insistido en que “nunca debió haber existido” y que no aparece reflejada en los estados financieros del AyA, lo que la convierte en una “carga injustificada” para la población.

Foto: Issac Villalta.

La Junta Directiva del AyA tiene la última palabra sobre si condona o no la deuda, gracias a una ley impulsada por el alcalde y aprobada por la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República.

Paralelamente, AyA y ARESEP están revisando la nueva tarifa que se aplica desde febrero para definir el monto final. La municipalidad no puede trasladar el costo a los ciudadanos sin tener claridad sobre si este incluirá únicamente la nueva tarifa o también una porción de la deuda.

La Municipalidad de Cartago ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo los derechos de sus ciudadanos para garantizar un servicio de agua justo y accesible.