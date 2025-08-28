El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados de la décima edición del Informe Estado de la Educación, el cual reafirma la situación de crisis educativa que acoge al país hace años.

En términos concretos, el 90% de los estudiantes costarricenses se encuentra en el nivel mínimo o por debajo de lo esperado.

En esta entrega, los investigadores advierten que la educación costarricense requiere una reparación urgente.

La portada del documento refleja ese panorama: está compuesta por tiras de papel sujetas con cinta, un símbolo de un sistema severamente deteriorado que necesita ser reconstruido.

Según Dagoberto Murillo, investigador del informe, la crisis educativa ya había sido advertida en las dos ediciones anteriores, en 2021 y 2023, por lo que los resultados actuales representan una continuidad del deterioro.

“Esta portada es un llamado a reconstruir esa página, porque simboliza el sistema educativo en crisis. Cuando uno la observa, con esas tiras de papel agrupadas y sujetas con cinta, refleja el esfuerzo que debemos realizar para recuperar lo que ha sido desechado”, aseguró Murillo en entrevista con Diario Extra.

La portada del décimo informe del Estado de la Educación

Principales hallazgos

El informe indica que Costa Rica enfrenta un retroceso alarmante en la calidad de los aprendizajes. El país obtuvo su peor desempeño en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), ubicándose en la posición 60 de 81 países participantes.

Estos resultados evidencian un rezago estructural, ya que muchos estudiantes culminan el ciclo básico sin habilidades mínimas para comprender textos, resolver problemas matemáticos o interpretar fenómenos científicos.

“El país está graduando estudiantes de secundaria que apenas muestran niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático propios de tercer o cuarto grado de escuela”, advirtió Jennyfer Mena, investigadora del informe.

Además, los resultados reflejan una caída sostenida en todas las áreas evaluadas entre 2009 y 2022: lectura (-6,32%), matemática (-5,87%) y ciencias (-4,42%).

“Costa Rica encabeza la lista de las naciones con mayor retroceso y confirma una pérdida sostenida de aprendizajes, evidenciada también en informes anteriores”, señala el informe.

Así las cosas, el contenido del escrito también asegura que Costa Rica también enfrenta el mayor retroceso en la inversión pública destinada a educación desde 1980 y que esto pone en riesgo los programas sociales.

Pues entre 2018 y 2023 la inversión total en educación cayó un 6% y la destinada a primaria se redujo un 14%.

“Las acciones en esta línea no han tenido la prioridad requerida en la agenda política nacional”, lamentó Murillo.

Mala educación primaria y secundaria

El documento del PEN subraya que la crisis educativa se inicia en primaria y se arrastra hasta la universidad.

“La baja implementación de los programas de estudio y la mediación docente inadecuada han impactado en generaciones de estudiantes con aprendizajes equivalentes a tercer o cuarto grado de escuela, incluso al egresar de secundaria”, indica el informe.

Según el estudio, la población estudiantil no está adquiriendo habilidades avanzadas en comprensión lectora ni en razonamiento matemático.

Los docentes de primaria reportan un conocimiento insuficiente sobre el proceso lector y sus etapas, lo que limita la progresión académica de los estudiantes.

Inversión necesaria

El informe destaca que, en un escenario ideal, Costa Rica necesitaría invertir 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para atender los rezagos del sistema educativo.

Solo para cubrir el currículo completo en primaria (incluyendo contratación de personal y construcción de infraestructura) se requeriría un 1,6% del PIB, equivalente a más de ¢767.827 millones.

A esto se suma la necesidad de atender órdenes sanitarias en cientos de centros educativos, las cuales son más de 800 hasta el momento y esta demandaría al menos 1,3% del PIB. Solo estas dos medidas implicarían una inversión urgente de 2,94% del PIB.