Crisis de vivienda en España

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Madrid. (AFP)-Cientos de personas ocupan este domingo la céntrica Puerta del Sol de Madrid en el segundo día de protesta contra la crisis de la vivienda en España, un movimiento atizado tras el desahucio de una octogenaria y que busca presionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño el miércoles después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”.

“Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional”, instó Sánchez durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

La mayoría de los manifestantes que instalaron las carpas pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

“Nos quedamos lo que haga falta”, afirmó este domingo Alberto Macías, portavoz del movimiento por la vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel.

“Todos somos Maricarmen”, “Ni una Maricarmen más” se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, donde está el kilómetro cero de la capital española, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.