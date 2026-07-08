Criminólogos sobre llevar estudiantes de gira a cárceles: “No demuestra efectos positivos”

La propuesta de la presidenta Laura Fernández, de llevar de gira a estudiantes de comunidades peligrosas a centros penitenciarios, recibió cuestionamientos por parte del Colegio de Profesionales en Criminología.

El pronunciamiento de los profesionales en criminología es que estas visitas juveniles a cárceles no demuestran efectos positivos en la reducción del delito.

Además, señalan que esto puede generar resultados contraproducentes para los estudiantes.

“Si bien reconocemos la importancia de fortalecer la prevención de la delincuencia juvenil, advertimos que esta no debe basarse en acciones aisladas ni en estrategias centradas en el miedo”, indicaron.

Por este motivo, el Colegio instó a las autoridades de gobierno a priorizar una estrategia preventiva e integral, para evitar que los menores caigan en la delincuencia.

“La prevención de la delincuencia juvenil debe construirse desde la inclusión, las oportunidades reales y la atención de las causas que favorecen la captación de nuestras juventudes por la criminalidad”, agregaron.