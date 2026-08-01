Criminales usan vida silvestre como símbolo de estatus y poder

El tráfico de vida silvestre ha dejado de ser una problemática ambiental aislada para convertirse en una de las herramientas de financiamiento más lucrativas para las estructuras del crimen organizado internacional.

Según estimaciones internacionales, las ganancias derivadas de este delito ambiental alcanzan los $450 millones anuales, posicionándolo como un mercado ilícito de alto impacto financiero.

En Costa Rica, el panorama es alarmante. Las autoridades judiciales han identificado que las organizaciones criminales no solo ven en la fauna una fuente de ingresos, sino también un símbolo de estatus y poder.

Los cabecillas de estas redes suelen utilizar piezas de animales silvestres, como garras o huesos de grandes felinos, así como especies exóticas vivas, a manera de trofeos que demuestran su jerarquía dentro del mundo delictivo.

Entre 2024 y 2025 se decomisaron 4.366 especímenes de animales y plantas en los principales aeropuertos y puestos fronterizos del país, según datos judiciales.

Los análisis de la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que el tráfico abarca reptiles, anfibios, insectos, corales, orquídeas, huevos de psitácidos, así como garras y huesos de felinos.

John Vargas, jefe de esa sección, advierte que el incremento de casos demuestra que se trata de una problemática vigente que requiere una investigación científica rigurosa.

“Está documentado que las cabecillas ya ven esto como el símbolo de estatus, ya no es solo la cadena millonaria por una compra o venta, piles de jaguar, piezas de carey en armas de fuego, y otras cosas que usan para mostrar su poder”, dijo.

A pesar de la magnitud de la extracción, el sistema legal enfrenta retos significativos. El fiscal general, Carlo Díaz, ha señalado que las sanciones actuales resultan insuficientes para desincentivar este tipo de conductas.

“Nosotros necesitamos que se endurezcan las penas y que, por supuesto, esto se considere ya como crimen organizado”, explicó.

El impacto de este lucro criminal trasciende lo económico, ya que cada espécimen extraído altera el equilibrio de un ecosistema. Dependiendo de la especie, un animal deja de dispersar semillas, polinizar o controlar poblaciones, mientras que una planta deja de cumplir su función dentro de la cadena ecológica.

Por esta razón, se puso en marcha la campaña #WhatYouCarry, la cual busca cambiar la forma en que costarricenses y visitantes entienden su relación con la naturaleza.

La iniciativa pretende concienciar a turistas y locales sobre las consecuencias de extraer vida silvestre, recordándoles que la biodiversidad pertenece a sus ecosistemas y no a una maleta ni a las colecciones privadas de la delincuencia.

Su mensaje central es sencillo pero contundente: Cuando una persona extrae un elemento de la naturaleza, no se lleva un objeto; se lleva parte de un ecosistema.