Criminales aprovechan cambios en horarios de allanamientos

Las estructuras criminales estarían aprovechando la reforma que permite a los cuerpos policiales realizar allanamientos en cualquier horario para hacerse pasar por autoridades al cometer delitos.

Esto ocurre luego de que, en diciembre de 2025, se publicaran en el Diario Oficial La Gaceta las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa para dotar a las autoridades de más herramientas en la lucha contra el crimen organizado.

El subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, confirmó que esta reforma ha sido utilizada por grupos delictivos para facilitar sus acciones.

“Es importante indicar que actualmente, con la nueva ley, nosotros podemos hacer allanamientos a cualquier hora del día.

Esta situación puede ser aprovechada por los grupos criminales para justificar algunos ingresos”, afirmó.

Las declaraciones fueron brindadas tras la detención de varias personas en Santa Bárbara de Heredia, quienes fueron sorprendidas por oficiales de la Fuerza Pública.

Durante la inspección de los vehículos en que se desplazaban, las autoridades encontraron una gran cantidad de indumentaria y chalecos con insignias falsas del OIJ.

Los sospechosos utilizarían estos implementos para engañar a sus víctimas, aprovechando los nuevos horarios permitidos para los allanamientos, haciéndose pasar por agentes judiciales.

“Nosotros vamos a ir acompañados de fiscales y, en la mayoría de los casos, también de jueces cuando estos nos delegan las diligencias”, agregó.

Muñoz recomendó a la ciudadanía solicitar la identificación de quienes participen en este tipo de operativos.

“Vamos a ir debidamente identificados, con luces rotativas, y las personas que participan, especialmente los responsables del caso, deberán identificarse lo antes posible ante quienes serán objeto de la diligencia o ante la Policía Administrativa, en caso de que llegue al sitio”, explicó.

¿Cómo lo aprovechan?

Las estructuras criminales estarían sacando provecho de la ampliación de horarios para los allanamientos de dos formas.

La primera está relacionada con bandas dedicadas a asaltos en viviendas, que llegan a cualquier hora, ingresan a los inmuebles, inmovilizan a los ocupantes y cometen robos de alto valor.

“Esta es una modalidad que ha sido muy utilizada y cuyo uso se ha incrementado no solo en San José, sino también en muchas localidades y zonas alejadas del país, donde grupos criminales se hacen pasar por agentes del OIJ utilizando vestimentas y vehículos con características similares a los de la policía judicial”, afirmó.

La segunda modalidad, en la que pequeños grupos se han especializado consiste en ejecutar los llamados “tumbonazos”: ataques perpetrados por organizaciones criminales contra otras agrupaciones enemigas.

Estos tienen el objetivo de apoderarse de drogas, dinero en efectivo y armas almacenadas en los llamados “buzones”, sitios utilizados exclusivamente para guardar armamento o estupefacientes.

“A veces es difícil identificar si se trata de una operación real o de una simulación realizada por el crimen organizado, lo que eventualmente podría traer consecuencias si las personas no actúan como corresponde”, indicó.

El jerarca judicial insistió en que, ante cualquier sospecha sobre un operativo, la ciudadanía debe reportarlo al Sistema de Emergencias 9-1-1 o al Centro de Información Confidencial del OIJ (800-8000-645), para que personal especializado verifique la situación.



Tumbonazos, buzones y búnkeres

En el argot policial, se denomina “buzón” a un sitio estratégico utilizado por grupos criminales para el almacenaje de armas que serán empleadas en operaciones futuras.

Estos lugares suelen ser búnkeres pertenecientes a organizaciones de gran escala que requieren infraestructura para proteger sus recursos.

Por esta razón, los grupos criminales aprovechan los horarios ampliados de los allanamientos policiales para engañar a las organizaciones rivales.

• Tipos de locaciones: Utilizan lugares aparentemente abandonados, cuarterías, búnkeres o propiedades con fachadas de negocios legítimos.

• Uso de nombres falsos: Es común el registro de propiedades bajo identidades ficticias.

• Coerción de propiedades: En algunos casos, obligan a los dueños legítimos a abandonar sus viviendas o les pagan un alquiler para utilizar el sitio como centro operativo, rompiendo así cualquier nexo legal directo con los líderes de la banda.

• Al usar “buzones” sin conexión legal con los cabecillas, intentan blindarse contra las investigaciones judiciales.

• Estas bandas suelen estar integradas por exmiembros de grupos criminales organizados que poseen información confidencial sobre rutas, bodegas y movimientos de drogas, dinero o armas.

• Utilizan la indumentaria falsa para realizar “tumbonazos” (robo de cargamentos ilícitos), secuestros extorsivos y asaltos.

• Los grupos no solo usan uniformes y luces rotativas, sino que incluyen a personas vestidas de saco y corbata para simular ser jueces o fiscales y dar apariencia de legalidad a sus ingresos ilícitos.