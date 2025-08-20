El asesinato de un menor de 14 años, ocurrido cerca de una escuela en Alajuelita, habría sido el detonante del recrudecimiento de la violencia en la capital en los últimos días, según advirtió el ministro de Seguridad, Mario Zamora.

El jerarca explicó que actualmente se libra una “guerra campal” entre bandas narcotraficantes por el control de los mercados de droga en la periferia de San José.

De acuerdo con Zamora, la organización conocida como “Los Lara” tendría un papel determinante en la escalada de homicidios que afecta a la capital. Los recientes crímenes en Santa Ana y Pavas estarían directamente vinculados con esta disputa.

“Las dos personas que murieron en un bar de Santa Ana eran cabecillas de una organización, y su asesinato provoca venganzas y represalias entre bandas rivales”, señaló el ministro. Añadió que, además de atacar a líderes, los grupos criminales han intensificado el asesinato de vendedores de droga en diferentes puntos de San José.

Ante este escenario, las autoridades mantienen despliegues policiales en Pavas, Alajuelita y Santa Ana para contener eventuales represalias y frenar el aumento de homicidios.

Solo durante el fin de semana se registraron al menos ocho asesinatos en la capital.