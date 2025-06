Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), espera que Celso Gamboa acepte voluntariamente su extradición a Estados Unidos, tras la solicitud presentada por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Durante una entrevista con Grupo Extra, Zúñiga compartió detalles de la investigación que permitió a la DEA y al OIJ coordinar acciones para vigilar a Gamboa y concretar su captura una vez aprobada la ley sobre extradiciones.

Indicó que fue Walter Espinoza, exdirector del OIJ, quien inició las gestiones con autoridades estadounidenses para desarrollar el expediente contra el exmagistrado de la Sala III.

El objetivo principal fue evitar que, si las autoridades nacionales lo arrestaban, se le impusieran únicamente medidas cautelares. “Consideramos que la alternativa más efectiva era que la DEA asumiera el caso”.

Además, puso en duda los argumentos de salud presentados por la defensa de Gamboa para solicitar un traslado carcelario, ya que el proceso podría alargarse y obligarlo a permanecer privado de libertad mientras se define su situación legal.

Alegatos de Gamboa para traslado

Habría que ver si le van a servir, ahorita todo el mundo va a estar enfermo con diferentes situaciones asociadas, no es nada de extrañar.

Confianza en subdirector, Michael Soto

Lo que se ha dicho en el tema es que es a partir de 2023 en el gobierno y Michael ya no estaba ahí, se habla de escáneres y del Servicio de Guardacostas, es decir de este gobierno, no del anterior. No había relación de Michael con Celso.

Declaración previa

Simplemente don Jorge nos dijo en una reunión donde había varias personas que se había reunido con Celso Gamboa, Mario y Jair Estupiñán en el despacho de él y eso fue todo lo que dijo. Era un riesgo decir algo y perjudicar el caso.

Defensa cuestiona irretroactividad

Si se van a centrar solo en eso pueden llevarse una agria sorpresa. Lo que pasa es que la Constitución está por encima de la ley, hasta la Sala Constitucional tiene una sentencia que indica que la irretroactividad de la ley es para la parte sustantiva del Derecho Penal, pero para la parte procesal no le aplica la irretroactividad de la ley.

Cacería de brujas

No podríamos hacer una cacería de brujas porque a una persona se le ocurre decir que tal fulano es corrupto, se tiene que demostrar con pruebas. El OIJ es una policía técnica y científica.

Brindar seguridad a Jorge Torres



Don Jorge sabe del Programa de Protección de Testigos, él puede determinar si quiere formar parte del programa o no. La DIS maneja un programa de seguridad bastante fuerte.



En Corto

1. Valor simbólico del caso: “Estamos bastante tranquilos y contentos de que finalmente se logró algo que veníamos trabajando durante años. Esta persona, que durante mucho tiempo se creyó intocable, ahora rinde cuentas”.

2. La extradición como mensaje: “Esto no se trata solo de Gamboa o de Pecho de Rata. La extradición cambia el panorama. Tal como ocurrió en España cuando se sancionó a figuras públicas, aquí también el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley”.

3. Impacto en el narcotráfico: “La extradición no acabará con el narcotráfico, pero sí obligará a las estructuras criminales a ser menos visibles. Ya no veremos al cabecilla en reuniones, sino a terceros”.

4. ¿Cuántos extraditables hay?: “Hay solicitudes activas no solo de Estados Unidos. Otros países también están interesados. No puedo dar detalles por seguridad, pero ya hemos tramitado varias.”

5. Tecnología insuficiente: “No tenemos equipos para escuchas como los de la DEA. Un software de ese tipo cuesta entre 10 y 20 millones de dólares, más una anualidad de hasta $5 millones. Propusimos un fideicomiso, pero fue rechazado.”

Frases

“Yo soy de la creencia que al final va a buscar alguna extradición voluntaria, es mi creencia, porque si se le agotan todos estos recursos, quedarse ahí un año o más en máxima seguridad, después de tanta libertad, es mucho tiempo, al rato y negocia con los Estados Unidos”.

“Michael Soto es de mi total confianza, lo que han existido son insinuaciones sin ningún fundamento, simplemente puro rumor de muchas personas que lo que les interesa es perjudicarlo. Es de mi total confianza, no de ahorita, sino de hace 10 años cuando formamos equipo de trabajo”.