“Creo en Guadalupe, estamos fuertes y vamos a luchar hasta el final”

A falta de seis fechas para terminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, el equipo de Guadalupe se ubica en el fondo de la tabla con 22 puntos, mientras que a ocho unidades aparece San Carlos. No está condenado al descenso, pero debe sumar y, a la vez, esperar que los norteños, Pérez Zeledón y Sporting pierdan algunos encuentros.

Haber derrotado 2-1 a Puntarenas F.C. el domingo anterior les cambia el panorama para el choque de mañana a las 8 p.m. En el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca recibirán a Sporting, dirigido por Carevic. Su entrenador, Alfredo Morales, sabe todo lo que está en juego.

¿Qué analiza de este momento?

“Tenemos un margen de error casi nulo y dependemos de defender nuestro estadio y ganar los partidos que tenemos como local, que son varios. En medio de un entorno negativo, uno trata de darles a los muchachos fuerza y confianza, pero la presión es realmente grande. Estamos enfocados en lo que viene, el siguiente partido. Somos muy conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, ya que la situación sigue siendo complicada. Lo importante es que respiramos y seguimos en competencia”.

¿Cómo siente al grupo?

“Estamos fuertes. Creo en Guadalupe y en los jugadores que tenemos; vamos a luchar hasta el final. La sensación es que vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para que Guadalupe se mantenga en primera división, porque hay mucha gente detrás del equipo. También hay quienes nos quieren ver mal, pero es mayor la fuerza de los que empujan hacia arriba”.

¿Cómo será el juego ante Sporting?

“Tenemos que hacer respetar nuestro campo. La dinámica del equipo cambió tras la victoria, de cara a lo que viene el viernes. Es una final. Serán partidos muy disputados, y los árbitros que nos dirijan deben tener personalidad y experiencia en primera división, porque no es fácil tomar esas decisiones”.