El futbolista Creichel Pérez, de Liga Deportiva Alajuelense, es de nuevo noticia, después de que quedara fuera del viaje que realizó la delegación manuda a Honduras para medirse este martes al Motagua, por la Copa Centroamericana.

En este caso es una noticia buena para él y es que el técnico Miguel Herrera lo llamó para que participe en el microciclo de trabajo que hará del 1 a 4 de octubre. Dicho trabajo es con miras a los juegos del 9 y 13 de octubre ante Honduras en San Pedro Sula y contra Nicaragua, al que recibimos en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano la Sabana.

Volviendo a los problemas disciplinarios que habría tenido Creichel y que lo dejaron fuera del viaje, el propio jugador utilizó sus redes sociales para pedir disculpas. “Es de valientes aceptar los errores cometidos. Hoy solo quiero pedir disculpas a las personas que confiaron en mí”, publicó.