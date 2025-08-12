El volante ofensivo, Creichel Pérez, podría salir de Liga Deportiva Alajuelense rumbo hacia el viejo continente, tras informarse que tiene una opción en el fútbol de Alemania.

Según José Luis Rodríguez, agente del jugador manudo, la situación con Pérez es de una oportunidad para dar ese salto.

“Es el chico con el que tenemos bastante cosas adelantadas. El semestre pasado se nos vino abajo una opción interesante. Ahora tenemos cosas inclusive en Alemania, estamos trabajando muchísimo en Alemania, creemos que ahí el chico puede dar el salto. Estamos hablando de Bundesliga 2”, comentó Rodríguez a Tigo Sports Radio.

El representante indicó que se le ha indicado a Creishel mantenerse enfocado en Alajuelense, donde saben que la situación de resultados ha estado complicada.

Pérez llegó a Alajuelense en junio del 2024.