El crédito para comprar casa apenas aumentó 0,69% en los últimos dos años y totalizó ¢7 billones a marzo de 2025, según el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi). El ritmo lento se explica, sobre todo, por la falta de viviendas asequibles en el Gran Área Metropolitana (GAM).

El inventario con precios inferiores a $90.000 dólares (unos ¢45 millones) se ha reducido hasta el punto de dejar sin oferta a los hogares con ingresos mensuales iguales o inferiores a ¢850.000.

“El producto que está llegando al mercado no es asequible para la mayoría. El año pasado se construyeron 1.285 viviendas menos a escala nacional. No es que los bancos no quieran prestar, sino que cada vez resulta más difícil calificar. Los proyectos disponibles apuntan a los deciles de ingreso más altos”, explicó Melizandro Quirós, director ejecutivo del Cenfi.