La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia acuática la mañana de este domingo en el sector de Orosí, Cartago, específicamente en el Río Orosí, donde un grupo de personas quedó atrapado debido al aumento en el caudal.

De acuerdo con el reporte preliminar, un total de 12 personas se encuentran sobre unas piedras en medio del río, sin posibilidad de salir por sus propios medios tras la repentina crecida del agua.

Imagen del lugar en Cartago. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Para la atención del incidente, la Benemérita movilizó un amplio operativo que incluye 3 unidades básicas, una unidad operativa, una unidad de soporte avanzado y una unidad de Primera Intervención.

Los equipos de rescate trabajan en la zona para poner a salvo a las personas afectadas.

De momento, la emergencia se mantiene en desarrollo.