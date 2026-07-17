Crecen expedientes sin resolver en Sala Constitucional

La falta de magistrados suplentes mantiene paralizados 123 expedientes en la Sala Constitucional, situación que impide al alto tribunal emitir resoluciones definitivas en casos relacionados con derechos fundamentales y control de constitucionalidad.

Así lo informó este martes la propia Sala IV, que explicó que las inhibitorias existentes en esos procesos impiden integrar el Tribunal para conocer los casos, por lo que, jurídicamente, no puede dictar una resolución mientras no se nombren magistrados suplentes.

Del total de expedientes pendientes, 97 corresponden a recursos de amparo, 22 a acciones de inconstitucionalidad, dos a consultas judiciales, una a una consulta legislativa y uno a un recurso de hábeas corpus.

Entre los temas que acumulan más casos sin resolver destacan 18 expedientes relacionados con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) por solicitudes de retiro total de fondos; 16 sobre empleo público y reformas fiscales, que incluyen impugnaciones a la Ley Marco de Empleo Público, la Ley 9635 y asuntos de pensiones del Poder Judicial; además de 15 procesos por mora judicial y retardo de justicia.

También permanecen pendientes 11 conflictos municipales, nueve expedientes sobre poblaciones vulnerables y derechos sociales, nueve recursos vinculados con el expresidente Rodrigo Chaves, ocho asuntos legislativos y constitucionales, seis casos relacionados con el derecho a la salud y cinco procesos contra actuaciones de la Contraloría General de la República.

La lista se completa con tres expedientes sobre plataformas de transporte, dos por acceso a la información pública y otros 21 casos de diversa índole, entre ellos despidos, contaminación sónica, tránsito y seguros.

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, señaló que estos expedientes permanecerán pendientes mientras no sea posible integrar el Tribunal con magistrados suplentes, por lo que insistió en la necesidad de solventar esa situación para garantizar la continuidad en la resolución de asuntos de alto impacto para la ciudadanía.

Así se distribuyen los casos

• 97 recursos de amparo (78,9%)

• 22 acciones de inconstitucionalidad (17,9%)

• 2 consultas judiciales (1,6%)

• 1 consulta legislativa (0,8%)

• 1 recurso de hábeas corpus (0,8%)

Total: 123 expedientes