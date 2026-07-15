Crecen deportaciones de ticos desde Estados Unidos

Un total de 308 costarricenses fueron deportados desde Estados Unidos en el último año bajo el programa ENV, de acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Las cifras oficiales muestran que 141 nacionales fueron retornados entre junio y diciembre de 2025, mientras que 167 más fueron deportados entre enero y julio de 2026, para un acumulado de 308 personas.

Los datos reflejan que durante los primeros siete meses de 2026 ya se superó la cantidad de costarricenses deportados durante el segundo semestre del año anterior, lo que evidencia un incremento en los retornos de nacionales desde territorio estadounidense.

No obstante, el director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, aclaró que el programa ENV no influye en la cantidad de deportaciones, sino que únicamente agiliza el proceso de identificación de los costarricenses sujetos a un procedimiento de repatriación.

“El programa ENV significa Verificación Electrónica de Nacionalidad y Costa Rica lo aplica desde 2025. Su objetivo principal es reducir el tiempo necesario para completar una deportación, sustituyendo el trámite documental por una verificación directa con las autoridades costarricenses”, explicó Badilla.

El jerarca señaló que este mecanismo permite acelerar la confirmación de la nacionalidad de los costarricenses, lo que facilita su retorno cuando las autoridades estadounidenses ya han determinado su deportación.

Asimismo, enfatizó que el programa no incrementa el número de deportaciones, ya que estas responden exclusivamente a las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

“Este programa no tiene ninguna implicación en cuanto al número de personas deportadas. En el caso de Costa Rica las cifras siguen siendo muy bajas en comparación con otros países de Centroamérica. Lo que busca es reducir el tiempo de espera para que los costarricenses sean deportados con mayor facilidad”, indicó.

Badilla agregó que, antes del retorno al país, Migración también coordina la verificación de antecedentes judiciales y de eventuales órdenes de captura, con el fin de informar a las autoridades competentes si alguna de las personas deportadas mantiene procesos pendientes en Costa Rica.

De acuerdo con las estadísticas de la DGME, 308 costarricenses han regresado al país bajo este programa entre junio de 2025 y julio de 2026, siendo 2026 el periodo que registra la mayor cantidad de deportaciones hasta el momento.