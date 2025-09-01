El incremento de la violencia y la delincuencia en los últimos años no ha evitado que los costarricenses presenten denuncias confidenciales ante las autoridades judiciales.

Los ciudadanos envían estas comunicaciones anónimas al Centro de Información Confidencial (CICO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que ha permitido desarrollar múltiples investigaciones contra estructuras criminales e individuos específicos.

Jairo Muñoz, coordinador del CICO, confirmó esta tendencia y subrayó que las denuncias han mostrado un crecimiento sostenido.

“La participación de la población ha sido clave para nosotros. Ha aumentado con el tiempo; cada vez más personas colaboran, pese al repunte de la criminalidad y el temor que esta puede generar”, afirmó.

Las cifras respaldan sus palabras: los reportes confidenciales pasaron de 10.600 en 2019 a 13.500 en 2024.

Este patrón podría mantenerse o incluso intensificarse si continúa el ritmo de denuncias registrado en el primer semestre de este año, que ya alcanzó 7.734 reportes, según datos del CICO.

Muñoz detalló que los delitos más reportados por las comunidades están relacionados con el tráfico de drogas, infracciones contra la propiedad y la ubicación de personas requeridas por el OIJ.

“La cooperación ciudadana resulta esencial en todas las labores y para avanzar en las pesquisas del OIJ”, agregó.

En el caso del CICO, los agentes disponen de hasta tres meses para verificar la calidad y autenticidad de la información recibida, lo que les permite profundizar en las investigaciones y ejecutar arrestos de sospechosos vinculados con actividades ilícitas.

Jairo Muñoz Coordinador CICO

“Las personas al ver en la realidad que estamos han optado por colaborar con la policía judicial haciendo uso al centro de información confidencial cada vez más, y la línea va en ascenso”.

Sobre el CICO

• Se creo con la intención de captar denuncias de los ciudadanos

• Desde el 2008 recibe información confidencial de la ciudadanía

• Funciona 24 horas, todos los días y se trata de un servicio gratuito

• Es una entrevista simple, que brinde la mayor cantidad de información

• ¿Qué información se pide?: lo que está pasando, en qué lugar ocurre, cómo se da el posible ilícito y datos de la persona sospechosa

• Las personas pueden dar información al teléfono confidencial 800-8000-OIJ (800-8000-645), una línea celular a través del WhatsApp al 8-8000-OIJ (8-8000-645) y al correo electrónico: cicoOIJ@poder-judicial.go.cr

¿Qué información se puede reportar?

Venta de drogas, lesiones contra la vida o agresiones, infracción a la ley del adulto mayor, crueldad animal, narcotráfico, legitimación de capitales, personas o estructuras que se dedican a estafar, relaciones impropias, personas que asaltan y robo de vehículos, entre otros.

Llamadas por recompensa de “Diablo”

Tras la noticia de la recompensa ofrecida de $500 mil por el gobierno de los Estados Unidos, por información que llevara a la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, no hubo un fuerte incremento de llamadas.

Sin embargo, Muñoz explicó que, si recibieron un aumento de consultas relacionadas con el caso de “Diablo”, pero que la mayoría iban en la vía de consultar sobre la recompensa.