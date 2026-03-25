Crecen casos de conducción temeraria en rutas turísticas

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Durante los días festivos, las carreteras que conducen a zonas turísticas se convierten en escenario de accidentes y muertes vinculados con el delito de conducción temeraria, según datos del Ministerio Público.

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Alajuela, Alejandro Araya, explicó durante el programa “Voces MP” que estas rutas concentran un alto flujo vehicular, especialmente en vías utilizadas tanto para el turismo como para el tránsito comercial, lo que incrementa el riesgo de conductas imprudentes al volante.

Entre los principales comportamientos detectados por las autoridades se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la participación en carreras ilegales, conductas que la legislación costarricense tipifica como conducción temeraria.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, en la sede de Atenas que atiende una parte importante de la Ruta 27 se registraron 37 casos en 2024, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 48 investigaciones.

En el caso de la Fiscalía de Alajuela, que también cubre sectores de alto tránsito como la autopista General Cañas, se reportaron 144 asuntos en 2024 y 154 en 2025. Araya explicó que este delito se configura cuando una persona conduce en condiciones que ponen en peligro la seguridad de los demás usuarios de la vía, incluso si no se produce un accidente.

Entre las situaciones que lo constituyen se encuentran manejar con altos niveles de alcohol en sangre, participar en piques o conducir a velocidades superiores a 150 kilómetros por hora.

El fiscal señaló que el consumo de alcohol al volante continúa siendo el factor más frecuente en este tipo de investigaciones, pese a las campañas de prevención impulsadas por las autoridades.

Además, advirtió que estas conductas pueden derivar en delitos más graves cuando provocan accidentes con víctimas, como homicidio o lesiones culposos.

Según datos de las fiscalías, en Atenas se registraron 18 homicidios culposos en 2024 y 23 en 2025, mientras que las lesiones culposas pasaron de 90 a 58 casos en ese mismo periodo.

En Alajuela, por su parte, las investigaciones por lesiones culposas aumentaron de 489 en 2024 a 642 en 2025, mientras que los homicidios culposos subieron de 73 a 100 casos.

Sanciones por conducción temeraria

Delito penal

• Pena de 1 a 3 años de prisión, según el artículo 261 bis del Código Penal.

Suspensión de licencia

• El conductor puede enfrentar la inhabilitación para conducir vehículos por un periodo determinado.

Multas y consecuencias económicas

• Además de la pena penal, la persona puede enfrentar sanciones económicas y el pago de daños y perjuicios si causa afectaciones a terceros.

¿Cuándo se configura el delito?

La conducción temeraria se considera cuando una persona:

• Conduce bajo efectos del alcohol o drogas.

• Maneja a más de 150 km/h.

• Participa en carreras ilegales o “piques” en carretera.



Recomendaciones

• No conduzca bajo los efectos del alcohol: Si va a consumir bebidas alcohólicas, designe un conductor o utilice transporte alternativo.

• Respete los límites de velocidad: El exceso de velocidad aumenta el riesgo de accidentes y puede constituir delito.

• Evite distracciones al volante: No utilice el celular ni otros dispositivos electrónicos mientras conduce.

• Mantenga distancia y prudencia: Respete la señalización y mantenga una distancia segura con otros vehículos.

• No participe en “piques” o carreras ilegales: Estas prácticas ponen en riesgo su vida y la de otros conductores.

• Planifique su viaje: Especialmente en temporadas altas o feriados, salga con tiempo y conduzca con paciencia.