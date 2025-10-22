Crece violencia en zonas costeras y con menos presencia policial

El aumento sostenido de homicidios en Costa Rica no es un fenómeno aislado ni casual. De acuerdo con especialistas en seguridad, se trata de una consecuencia directa de la expansión del crimen organizado hacia regiones donde el Estado tiene una menor presencia institucional.

El especialista en Estupefacientes y Crimen Organizado Adrián Quesada explicó que el país atraviesa su tercer año consecutivo con más de 700 homicidios, una cifra que refleja un problema estructural sin atender. Según señaló, las causas principales son las disputas entre grupos narco, la proliferación de armas ilegales y la falta de políticas sostenidas de prevención.

“No es que aparecieron más delincuentes, es que las bandas se reorganizaron cuando el Estado bajó la guardia. La violencia se desplazó hacia zonas rurales y costeras, donde hay menos control policial”, indicó Quesada.

El experto añadió que el fenómeno responde también a un reacomodo criminal. Ante los constantes operativos en el Gran Área Metropolitana (GAM), los grupos dedicados al narcotráfico han buscado nuevos territorios para operar y esconder cargamentos, especialmente en comunidades costeras con escasa vigilancia y difícil acceso.

Ejemplos recientes, como el triple homicidio en Juan Viñas, evidencian esa expansión. Las zonas rurales se han convertido en nuevos escenarios de enfrentamientos, donde la capacidad de respuesta policial y judicial es limitada.

Por su parte, la criminóloga Tania Molina atribuyó parte del problema a la falta de articulación entre los poderes del Estado. Considera que la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa ha debilitado la estrategia nacional contra el crimen organizado.

“Las políticas de seguridad están fracturadas. El OIJ hace su trabajo y contiene, pero no le corresponde prevenir. Mientras no existan políticas de Estado que integren educación, empleo y control territorial, no se logrará reducir la violencia”, señaló.

Molina advirtió que el país mantiene un promedio de 2,6 homicidios dolosos cada 24 horas, y que los próximos meses podrían ser los más críticos del año si persiste la tendencia.

Ambos especialistas coinciden en que la raíz del problema no está solo en las bandas, sino en las condiciones estructurales que las fortalecen: pobreza, desempleo, exclusión educativa y fronteras porosas que facilitan el tráfico de drogas, armas y personas.

“Mientras sigamos atacando los síntomas y no las causas, la violencia seguirá cambiando de rostro, pero nunca de dirección”, concluyó Quesada.

OIJ prevé cerrar el año con cifra similares a 2023

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtió que el país podría cerrar el 2025 con un número de homicidios igual o incluso superior a los 905 registrados en 2023, lo que mantendría a Costa Rica entre las naciones con mayores índices de violencia letal en la región.

Según explicó el jerarca, el aumento era una tendencia prevista desde inicios de año, especialmente para el segundo semestre, periodo en el que históricamente se concentran más hechos violentos.

“Ya lo habíamos anunciado, que era muy probable que los homicidios aumentaran en la segunda mitad del año. Con el promedio de 2,7 homicidios por día que se ha mantenido, podríamos cerrar con una cifra superior a la del 2023”, indicó Zúñiga.

El director del OIJ precisó que la violencia no solo se mantiene alta, sino que se está desplazando hacia zonas donde el crimen organizado busca controlar territorio, lo que ha provocado enfrentamientos entre estructuras rivales.

“Hay conflictos grandes en zonas como Santa Cruz, Nicoya, Quepos y Parrita, donde ha habido un aumento de homicidios respecto a otros años. Son puntos focales donde el crimen organizado está intentando asentarse”, explicó.

El Fiscal General Carlo Díaz explicó que el aumento en los homicidios podría estar relacionado con la suspensión de algunas acciones estratégicas que en su momento habían dado resultados positivos.

“El control de las calles fue una de las estrategias que funcionó, como se demostró en determinados momentos en coordinación con la Fuerza Pública, el OIJ y la Fiscalía. Cuando realizamos ese tipo de operativos conjuntos, por ejemplo, en Puntarenas, Limón y barrios del sur, se registró una disminución de homicidios”, afirmó Díaz.

El jerarca recordó que este tipo de intervenciones no puede mantenerse de forma constante, ya que no se ha invertido lo suficiente en seguridad ni se ha incrementado la capacidad operativa de los cuerpos policiales para garantizar una mayor presencia y patrullaje en las calles.