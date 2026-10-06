Crece tensión en el SEC por presidencia del sindicato

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La disputa por la presidencia del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) subió de tono, luego de que Yorgina Alvarado, actual secretaria general y opositora de Gilbert Díaz, denunciara que se le impidió ingresar a las instalaciones de la organización para cumplir con sus funciones.

Alvarado recibió un documento en las instalaciones del SEC, en San Pedro de Montes de Oca, en el que quedó consignada la orden de impedirle el ingreso. El documento también fue firmado por Luis Diego Vargas, fiscal general de la organización sindical.

Inicialmente, la dirigente no pudo ingresar al edificio. Horas después, logró entrar acompañada por agentes de la Fuerza Pública.

Días atrás, también denunció ser expulsada del sindicato “con el fin de evitar que haya elecciones, mediante acusaciones falsas y un proceso totalmente viciado”.

Foto: Archivo. La candidata de FARO presentó el amparo este lunes.

Amparo electoral por elecciones

El próximo 20 de octubre estaba pactada la elección del Directorio Ejecutivo Nacional del SEC, proceso en el que se enfrentarían dos tendencias: Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), encabezada por Yorgina Alvarado, y Unidad y Trabajo (UTRA), liderada por Gilbert Díaz.

Sin embargo, la contienda quedó sin votación luego de que el Tribunal de Elecciones del SEC (TESEC) declarara ganadora a UTRA, al considerar que FARO quedó incompleta tras la expulsión de uno de sus candidatos.

Según la resolución del TESEC, Marcos Vinicio Rodríguez Castillo, integrante de FARO, fue expulsado por el Tribunal de Ética y Disciplina mediante la resolución 391-TED-SEC-012-2026-MRVC, del 21 de setiembre. Al no presentar recursos contra esa decisión, la expulsión quedó firme.

Dicha situación motivó a la candidata a la presidencia a presentar un recurso de amparo electoral, con el que busca cuestionar la forma en que se aplicó el artículo 28 del estatuto para declarar ganadora a la papeleta de UTRA.

Alvarado sostiene que la norma fue aplicada de manera incorrecta y que existen elementos del proceso electoral que deben ser revisados por el órgano electoral del sindicato.

“Lo que corresponde con esta medida es darle al Tribunal Electoral nuestra posición sobre la arbitrariedad con la que aplicaron el artículo 28 del estatuto, que dice claramente que para poder declarar una papeleta ganadora únicamente tiene que haber una inscrita.”, afirmó Alvarado.

Vicepresidencia también cuestiona proceso

La vicepresidenta del Tribunal Electoral, Eugenia Naranjo, también cuestionó el desarrollo del proceso y aseguró que existen decisiones que, desde su perspectiva, deben ser revisadas por el órgano electoral antes de definir el futuro de las elecciones.

Naranjo afirmó que desde el inicio hubo desacuerdos dentro del Tribunal por la inscripción de una integrante de una de las tendencias, pues considera que no cumplía con los requisitos establecidos para participar en la contienda.

“Yo sí me siento muy preocupada con la situación que se está viviendo aquí en el Tribunal Electoral. He visto muchas irregularidades y, desde el día uno, me opuse a decisiones que considero que no correspondían”, señaló.

La vicepresidenta sostuvo que su principal interés es que el proceso continúe y que sean los afiliados quienes definan mediante el voto la integración del Directorio Ejecutivo, en lugar de que la decisión quede únicamente en manos de los órganos internos.

“Lo que quiero es que el proceso electoral se dé como tiene que ser y que sea la afiliación la que decida. El SEC somos todos y detrás de las dos tendencias hay muchos afiliados que tenemos derecho a elegir”, manifestó.

Por su parte Gilbert Díaz, quien la semana anterior fue declarado ganador y por ende, presidente por otros cuatro años, se mantiene al margen.

Grupo Extra solicitó una reacción sobre los cuestionamientos al proceso electoral y la situación de Alvarado, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.