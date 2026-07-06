Crece la polémica: UEFA carga contra la FIFA por el caso Balogun

La polémica por la habilitación del estadounidense, Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 sigue creciendo.

Ahora fue la UEFA la que rompió el silencio con un duro comunicado en el que cuestionó la decisión tomada por la FIFA de revocarle la sanción que recaía sobre el delantero norteamericano tras dejar a su equipo con un hombre menos en el compromiso ante Bosnia y Herzegovina.

El organismo europeo aseguró que la determinación “cruzó una línea roja”, al considerar que la expulsión de Balogun debía implicar, sin excepción, un partido de suspensión.

“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no”, indicó el comunicado.

Además, la UEFA advirtió que modificar una sanción automática durante un torneo como el Mundial pone en riesgo la credibilidad de la competición.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”, agregó.

El comunicado también señala que, al tratarse de una Copa del Mundo, este tipo de resoluciones pueden generar consecuencias para el fútbol en general, al abrir la puerta para que situaciones similares reciban el mismo trato en el futuro.

La controversia comenzó luego de que la FIFA suspendiera por un año la aplicación del castigo impuesto a Balogun, permitiéndole jugar el siguiente encuentro de Estados Unidos. Asimismo, la decisión saltó por los aires cuando el presidente, Donald Trump, publicó un tweet en el que le daba las gracias por permitirle al atacante jugar los octavos de final.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra