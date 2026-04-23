Crear una tienda en línea en un minuto con IA ya es posible en Costa Rica

En un contexto donde la digitalización marca la diferencia entre crecer o quedarse atrás, la empresa Kolau impulsa en Costa Rica una transformación clave para miles de emprendedores, crear una tienda en línea en tan solo un minuto y de forma gratuita, gracias a la inteligencia artificial.

La iniciativa forma parte del relanzamiento del “Plan de Inteligencia Artificial y Comercio Electrónico MIPYME”, liderado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en alianza con Kolau y con el respaldo de la Embajada de España.

Este proyecto busca cerrar la brecha digital que aún enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), facilitando su ingreso al comercio electrónico sin necesidad de conocimientos técnicos ni inversión inicial.

“Kolau nació como la única tecnología que permite a las micro y pequeñas empresas tener su propia tienda en línea con inteligencia artificial, haciéndolo ellas mismas en un minuto y de manera gratuita”, explicó Danny Sánchez Mola, CEO y fundador de Kolau.

¿Cómo funciona y a quién beneficia?

La plataforma permite que cualquier emprendimiento, pueda crear su tienda digital de forma sencilla. Pero el valor agregado no se limita a la creación del sitio web: incluye acompañamiento, formación y estrategias para generar ventas.

“Cualquier micro y pequeña empresa y emprendimiento de Costa Rica, no importa el tamaño, no importa la industria, puede ahora crear su tienda en línea con inteligencia artificial, sin ningún tipo de costo, recibir soporte, apoyo, acompañamiento. No solamente es una tienda en internet, sino una herramienta que les ayude a generar nuevos negocios, crecer y formalizarse”, detalló Sánchez.

El impacto esperado es significativo. Según el fundador de Kolau, el objetivo es que al menos 10 mil mipymes se sumen cada año al comercio electrónico. Esto cobra relevancia si se considera que, actualmente, gran parte de las decisiones de compra inician o terminan en internet.

“Sabemos que 6 de cada 10 compras en Costa Rica comienzan o acaban en internet, y la mayoría de pequeñas empresas aún no están ahí. En internet hay que focalizarse, especializarse. Esa es la clave”, señaló.

Rompiendo barreras para emprender

Uno de los principales obstáculos para las mipymes ha sido la falta de tiempo, dinero y conocimientos técnicos. Sin embargo, la inteligencia artificial está cambiando ese panorama.

“Se rompen tres barreras: no hace falta tiempo, conocimiento ni dinero. Estamos ante un cambio de reglas del juego que, por primera vez, premia a las pequeñas empresas. Gracias a la inteligencia artificial, pueden hacer por primera vez cosas que antes no podían, porque requerían de recursos humanos y recursos económicos, ahora el terreno de juego se nivela por primera vez y las pequeñas pueden competir en igualdad de condiciones con las grandes”, afirmó Sánchez.

Además, el modelo promueve un cambio clave en la mentalidad empresarial, de pasar de vender de todo a especializarse en productos o servicios específicos para destacar en internet.

Capacitación y acompañamiento en todo el país

El plan no solo es digital. También incluye capacitaciones presenciales hasta el próximo 2 de mayo en distintas comunidades como San José, Alajuela, Heredia, Grecia, San Carlos y Turrialba, entre otras, además de un ciclo de conferencias virtuales semanales sobre emprendimiento y negocios digitales.

Estas formaciones buscan que los emprendedores no solo creen su tienda, sino que aprendan a posicionarla, atraer clientes y generar ingresos sostenibles.

“Las formaciones sorprenden. En el primer minuto ya tienen su tienda creada, y luego trabajamos en cómo hacerla crecer”, explicó el CEO.

Un impacto que trasciende comunidades y fronteras

Uno de los resultados más llamativos ha sido el efecto multiplicador entre los propios emprendedores. Quienes ya forman parte del programa están ayudando a otros a digitalizarse.

“Están siendo embajadoras en sus comunidades, promoviendo que nadie se quede fuera del comercio electrónico”, destacó Sánchez.

El plan, que ya ha impactado a miles de empresas en Costa Rica y otros países de la región, busca consolidarse como una herramienta clave para el desarrollo económico local, fortaleciendo a las mipymes como motor de crecimiento.

“Que ni se lo piensen, que se lancen. Nunca ha habido un mejor momento para emprender que ahora”, concluyó Sánchez.



Usa inteligencia artificial para potenciar emprendimientos.

Más de 500 Pymes al mes se suman a esta iniciativa a nivel país, a la cual se han integrado entidades académicas como la UNA, la UNED y la Universidad Internacional San Isidro Labrador, así como Correos de Costa Rica e INS como instituciones colaboradoras.

Además, otros 10 países del Hemisferio se han sumado a esta iniciativa desarrollada por Kolau, presentada en el VI Diálogo de Altas Autoridades organizado por la Organización de Estados Americanos en el año 2019 en El Salvador. México, Guatemala, Honduras, Jamaica, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Chile forman parte también de este plan de digitalización de las pequeñas y medianas empresas.

Con esta iniciativa, Costa Rica da un paso firme hacia la transformación digital inclusiva, donde incluso el negocio más pequeño puede competir en igualdad de condiciones en el mercado digital.