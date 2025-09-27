Naciones Unidas. (AFP) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó el viernes un duro discurso en la tribuna de la ONU, donde advirtió que la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel. El mandatario criticó a países occidentales, entre ellos Francia y el Reino Unido, que esta semana reconocieron formalmente al Estado de Palestina tras una cumbre organizada por Francia y Arabia Saudita sobre la solución de dos Estados.

Netanyahu acusó a esas naciones de “ceder” al movimiento islamista Hamás y aseguró que con ello demostraron que “paga matar judíos”. También afirmó que Israel “no permitirá” la imposición de un Estado “terrorista” y que continuará la ofensiva en Gaza “lo más rápido posible” hasta “terminar el trabajo” contra Hamás.

El líder israelí reveló que se colocaron altavoces en Gaza para que los rehenes aún en manos de Hamás escucharan su mensaje, en el que les prometió que “no descansará” hasta traerlos de vuelta. Sin embargo, el Foro de Familias de los cautivos criticó estas declaraciones por considerar que ponían en riesgo sus vidas. Desde la Autoridad Palestina también descalificaron el discurso, calificándolo de “plagado de mentiras y falsificaciones”.

La intervención de Netanyahu estuvo marcada por los aplausos de sus simpatizantes y las protestas de delegados que abandonaron la sala. Al mismo tiempo, en Nueva York, cientos de personas se manifestaron en su contra.

El discurso coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo “pensar que ya existe un acuerdo” sobre Gaza. Según fuentes diplomáticas, el plan de Washington contempla un alto el fuego permanente, la liberación de rehenes israelíes, el retiro de tropas y una administración de Gaza sin Hamás. Medios británicos señalaron que el ex primer ministro Tony Blair podría asumir un papel clave en esa transición.

Mientras tanto, en Gaza, la Defensa Civil reportó una veintena de muertos por bombardeos israelíes, y la ONG Médicos sin Fronteras anunció la suspensión de sus operaciones en Ciudad de Gaza ante la intensificación de la ofensiva.