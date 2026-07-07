CR7 sin copa

Arlington, Estados Unidos, AFP. – España negó la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de ganar una Copa del Mundo, al vencer 1-0 y eliminar a Portugal y avanzar a cuartos de final de Norteamérica 2026. En un reñido duelo disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, el solitario gol del triunfo llegó en el descuento (90+1’) con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino.

“Un hombre que nunca falla”, dijo su DT, Luis de la Fuente.

Como los precedentes más recientes, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del veterano astro portugués.

“El Comandante”, a quien se le humedecieron los ojos al final del encuentro, lo dio todo, tal como prometió en la víspera. Tuvo una ocasión clara tras pase de Bruno Fernandes y trató de pescar un rebote de chilena.

Descongestionó la marca bajando a buscar bolas y dejó que sus compañeros armasen el juego, con actuaciones destacadas del volante del Manchester United Bruno Fernandes y de João Felix.

Este partido también fue el último de Roberto Martínez como DT de Portugal. “Dimos alma, vida y corazón (…) Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir”, detalló.