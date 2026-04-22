Coyotes se meten a semifinales

El segundo clasificado a semifinales está confirmado. El Municipal Liberia derrotó 0-1 al Sporting FC y se metió en la fiesta grande.

El compromiso, marcado por el atraso recibido debido a los uniformes de ambas escuadras, se realizó con normalidad a las 7:15 p.m. en la casa albinegra, la cual, se tiñó de amarillo y negro con la gran presencia de aficionados del conjunto pampero, aprovechando la promoción que tendrán ante Liga Deportiva Alajuelense en la última jornada.

En la primera parte, el equipo dirigido por el paraguayo, José Saturnino Cardozo, fue con todo en búsqueda de la anotación. No obstante, Leonel Moreira les negaba la posibilidad de adelantarse en el marcador y los locales también tuvieron sus chances de sorprender a Antonny Monreal.

Para los segundos 45 minutos, los visitantes no quitaron el pie del acelerador y respaldados por su hinchada, lograrían el gol del triunfo por obra del guaraní, Thobías Arévalo.

El mediocampista agarró el balón y desde fuera del área remató con pierna izquierda para batir al guardameta Moreira y darle la victoria a su club.

Thobías Arévalo anotó su primer gol en el fútbol nacional – Foto: Wilbert Hernández

Con el pitazo final, la afición liberiana explotó de júbilo y celebró su pase a la siguiente ronda con los jugadores, repitiendo lo conseguido el semestre anterior.

Con este marcador, Liberia se suma al Club Sport Herediano como los equipos clasificados, instancia en la que podría estar el Deportivo Saprissa si gana ante Guadalupe FC este miércoles.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra