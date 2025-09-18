Con situaciones muy distintas en el certamen de Apertura 2025 se midieron Guadalupe y Liberia en el estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. Un cuadro de casa al que le urgía sumar de a tres para salir de las incómodas posiciones, mientras los de la Ciudad Blanca pensaban en seguir sumando para seguir acomodados en los puestos de privilegio.

Desde los primeros minutos los guadalupanos dieron la sorpresa al abrir el marcador con Jhon Jairo Ruíz sobre los 2 minutos de juego. Y es que ya al llegar al 23 besa las redes Lautaro Ayala, para un cómodo 2 a 0.

Pero para el complemento llegaría la respuesta de los guanacastecos, con Fernando Lesme al 64’ y sobre tiempo, ya al 90’+2’ el gol de Yeison Molina para tranquilidad del cuadro de José Saturnino Cardozo. Podemos resumir que la primera parte fue para el cuadro de casa pero gracias a los cambios los visitantes superon emparejar las acciones. Guadalupe le dio oportunidad a Rodiney Leal, Greivin Méndez, William Quirós, Leonel Peralta, Lautaro Ayala, Rene Miranda, Samir Taylor, Jhon Jairo Ruíz, Elián Morales, Jeikel Venegas y Joao Maleck.

Por su parte, los liberianos salieron con Antonny Monreal, José Joaquín Huertas, Adrián Chévez, Yeison Molina, Barlon Sequeira, Waylon Francis, Randy Ramírez, Malcom Pilone, Keyshr Fuller y Deyverjen Mathews.