Municipal Liberia sigue de manera invicta al derrotar 0-2 a San Carlos en tierras norteñas, lo que los coloca como líderes momentáneos.

Apenas a los 5 minutos de juego, una jugada individual de Randy Ramírez puso en ventaja a los liberianos.

A los 16 minutos, el partido tuvo que detenerse por unos minutos, debido a la particular situación de un dron volando en las alturas del Estadio Carlos Ugalde.

Fernando Lesme estuvo muy cerca de anotar el segundo gol del partido, pero le sacaron el balón en la línea. Después pegó un cabezazo en el horizontal.

Ya en la segunda parte, el paraguayo tuvo su revancha y anotó el definitivo 0-2 con el que Liberia venció a los Toros del Norte.