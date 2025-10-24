De cara para el 2026, y con una crisis latente en el transporte público, los conductores de taxis podrán verse beneficiados con una reducción del precio en uno de los permisos de circulación obligatorios.

Según las estimaciones realizadas por el Consejo de Transporte Público (CTP) el costo del canon, que es uno de los requisitos de funcionamiento, presentará una baja superior a los ¢2.000 para el siguiente año.

En total, dichos automóviles pagarán ¢80.922, el cual deberá ser cancelado a partir del próximo 3 de noviembre.

“Es de mucha satisfacción que la junta directiva del CTP diera un análisis técnico financiero, y a raíz de la situación tan difícil que vive el gremio de los taxistas con la competencia legal de las plataformas, pudo determinar un monto razonable en el canon del 2026.”, detalló Gilbert Ureña, representante del sector taxista ante el CTP.

Por el contrario, el sector autobusero percibirá un aumento en el costo del servicio para el 2026, donde las empresas más grandes deberán pagar hasta ¢224 mil más para poder continuar dando del servicio.

Diario Extra consultó la posición de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), quienes señalaron que no se referían al tema ya que aún se encuentran en análisis del impacto económico que representa este aumento.

Gilbert Ureña Representante de taxis “A pesar de que los costos del marchamo son altos, pues este monto es significativamente bueno para el sector, aunque existe preocupación por lo que pueda pasar con el canon de la Aresep, que es uno de los cánones más caros que históricamente”.

Transporte público en crisis

Diversos estudios técnicos han apuntado a que, conforme avanza el transporte de plataformas digitales y el uso de vehículos individuales, el sector público ha venido debilitándose desde con el tiempo.

Para el caso de los autobuses, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos reporta un total de 106 rutas abandonadas, por lo que han iniciado un estudio para determinar cuales de estas pueden volver a instaurar en los barrios.

En cuanto a la fuerza roja, debido a la renovación de concesiones, para el cierre de este año podrían haber alrededor de 6.800 unidades menos en carretera.

El canon que deben pagar los operadores de transporte público se utiliza para el financiamiento del CTP, ente a cargo de la logística detrás del mantenimiento y calidad de este servicio a nivel nacional.