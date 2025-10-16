La costarricense Adriana Orocú fue electa presidenta del Grupo Iberoamericano y vicepresidenta de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) durante la Asamblea General celebrada en Bakú, Azerbaiyán.

Orocú, jueza con 25 años de carrera judicial y actual presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), se convirtió en la primera costarricense en ocupar este cargo dentro del comité de la UIM.

La jueza destacó la importancia de fortalecer la independencia judicial frente a las presiones políticas, sociales y del crimen organizado, además de promover una justicia más cercana, moderna y comprometida con los derechos humanos.

“Vivimos tiempos que demandan firmeza y compromiso con los valores esenciales de la judicatura. La independencia judicial es un pilar que debemos resguardar colectivamente, con respeto, serenidad y convicción”, expresó.

Acojud señaló que esta elección refleja “el compromiso de la judicatura costarricense, que continúa defendiendo con firmeza los valores democráticos y la independencia judicial”.

Para Orocú, esta designación refuerza la relevancia de los gremios judiciales y la promoción de la igualdad de género en el sistema de justicia. “Desde el Grupo Iberoamericano reafirmamos nuestra determinación de seguir defendiéndola con unidad y fortaleza. Gracias por la confianza, jueces del mundo”, agregó.