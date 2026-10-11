Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un joven costarricense de aproximadamente 27 años falleció la madrugada de este domingo 11 de octubre en Medellín, Colombia, mientras se encontraba asistiendo a la primera noche del reconocido festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC).

De acuerdo con lo reportado por numerosos medios colombianos, el incidente se registró el sábado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, sitio donde se realiza el evento masivo que congrega a miles de personas.

El nacional fue localizado por las autoridades en uno de los sectores del recinto con serias complicaciones de salud y dificultades para respirar, por lo que los equipos paramédicos del festival le brindaron primeros auxilios inmediatos y coordinaron su remisión médica.

El costarricense ingresó de emergencia al Hospital Pablo Tobón Uribe a las 11:15 p. m. A pesar de los intentos del personal médico por estabilizar su condición, el joven falleció durante las primeras horas de la madrugada del domingo.

Según indicó el medio El Tiempo, se intentó contactar a la empresa promotora del festival para conocer una posición oficial; sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de la edición. El cuerpo de la víctima quedó a la espera de las diligencias del instituto de Medicina Legal local para determinar las causas del deceso.