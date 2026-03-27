Un costarricense identificado como Rolando Vindas Céspedes fue asesinado en Belice, según reportan medios locales de ese país.

Medios como “Greater Belize Media” y “Belize Live News” reportaron que el tico fue apuñalado en su residencia en el sector de Caribbean Way.

Cuando la policía local llegó, la víctima presentaba múltiples puñaladas, y ya se encontraba sin signos vitales, según los medios locales.

Vindas, quien era de profesión ingeniero, se desempeñaba como gerente de una reconocida bananera internacional (Fyffes Banana Farm).

Hasta el momento se desconocen los motivos que impulsaron contra el costarricense de 51 años.

De acuerdo con los medios locales, la policía detuvo a un hombre de 47 años de Maya Beach, quien según los vecinos, vive cerca.

Este sujeto fue llevado a la estación de policía de Seine Bight mientras los investigadores intentan esclarecer lo sucedido.