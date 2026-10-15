Costarricense desfila en el Fashion Week México 2026

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El modelo costarricense, Esteban Castillo, conocido por abrirse camino en las pasarelas junto a su hermano gemelo Douglas, fue contratado para desfilar en el Fashion Week México 2026, una nueva oportunidad para impulsar su carrera en el extranjero.

Foto: Redes sociales

Antes de dedicarse al modelaje, los hermanos Castillo se desempeñaron como jugadores profesionales de tenis de mesa. Sin embargo, ambos decidieron cambiar las competencias deportivas por la industria de la moda, donde comenzaron a construir su imagen y trayectoria profesional.

Su participación en el Fashion Week de Costa Rica les permitió ganar exposición en el medio y dar pasos importantes dentro del modelaje. Desde entonces, las pasarelas se convirtieron en una plataforma para desarrollar sus carreras y explorar oportunidades fuera de las fronteras nacionales.

Foto: Redes sociales

Ahora, Esteban continúa ese recorrido en México, al formar parte de uno de los eventos de moda más destacados de ese país.

Su contratación representa una nueva experiencia en una industria altamente competitiva, en la que busca ampliar su proyección internacional.

Aunque los gemelos suelen compartir buena parte de sus proyectos, esta vez no aparecieron juntos en la pasarela. Douglas no desfiló durante la primera jornada del evento, por lo que Esteban fue el único de los dos que se vio ante el público en ese inicio.

De esta manera, el costarricense suma una nueva experiencia en su camino por la moda internacional, después de comenzar su vida profesional en un ámbito muy distinto: el deporte.