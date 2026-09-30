Costanera Sur presenta riesgos para conductores

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Costanera Sur presenta puntos de riesgo ante deslizamientos, inundaciones y sismos, según un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) sobre la Ruta 34, específicamente entre Pozón y Palmar Norte.

El estudio, que evaluó los segmentos viales y puentes del corredor, señala múltiples amenazas naturales, por lo que se realizó como una herramienta preventiva para que las autoridades puedan identificar dónde concentrar las intervenciones y el monitoreo.

“Este análisis multiamenaza determinó cuáles eran los puntos de mayor riesgo de la vía y cuáles puentes eran aquellos que tenían mayor riesgo de sufrir daños ante una amenaza o cualquiera de estas amenazas que se analizaron”, detalló sobre la Costanera Sur.

Entre las amenazas estudiadas están los deslizamientos provocados por lluvia y sismos, las inundaciones fluviales y pluviales y el impacto de sismos directos. En el caso de las vías, el deslizamiento por lluvia aparece como la principal amenaza, seguido por la inundación pluvial.

Barrantes señaló que el informe permite establecer prioridades para la atención de los puntos identificados.

“Este es un informe muy importante de índole preventiva que identifica los puntos para que las administraciones puedan tomar acciones preventivas y evitar colapso de la vía, que es un corredor muy importante”, expresó el experto.

Entre las medidas recomendadas por el Lanamme están el monitoreo geotécnico de la Costanera, la estabilización de taludes, la protección de márgenes de cauces, el control de erosión y socavación y el fortalecimiento de los sistemas de drenaje.

Cambio climático aumenta pérdidas en Costanera

El análisis de la Ruta 34 también incorporó escenarios de cambio climático para 2035, 2050 y 2100; entre los resultados se muestra que la pérdida anual esperada asociada a deslizamientos por lluvia podría aumentar conforme cambien las condiciones climáticas.

Bajo estos escenarios, los costos pasarían de ¢15,49 millones anuales en el clima base a ¢19,59 millones en 2035, ¢21,95 millones en 2050 y ¢22,38 millones en 2100, lo que representa un incremento de hasta 44%.

En los puentes, la pérdida anual esperada por deslizamientos y socavación también aumentaría, por lo que el estudio proyecta un sobrecosto de hasta 31% hacia 2100.

Barrantes destacó que esta información tiene como objetivo orientar las decisiones de las autoridades a cargo de las carreteras, esto para que se corrijan los errores y la planificación a la mayor brevedad.