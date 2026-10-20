Costa Rica y Luxemburgo fortalecen alianza estratégica en ambiente, ciberseguridad y tecnología

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una misión oficial costarricense, integrada por representantes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realizó una visita al Gran Ducado de Luxemburgo para consolidar las relaciones de cooperación bilateral y explorar nuevas áreas de trabajo conjunto.

Durante la gira, las autoridades avanzaron en el intercambio sobre un posible aporte financiero de 8,5 millones de euros destinados a la conservación ambiental en Costa Rica.

Principales ejes abordados:

Inversión ambiental y climática: Los recursos de la posible contribución, provistos por el Ministerio de Medio Ambiente, Clima y Biodiversidad de Luxemburgo, se orientarían a proyectos en la Isla del Coco y el Golfo de Nicoya. El plan abarca tres ejes centrales: comunidades y ecosistemas, inversiones climáticas innovadoras y movilización de capital.

Inteligencia Artificial y Ciberseguridad: La delegación costarricense sostuvo reuniones con el Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) para conocer sus proyectos de inteligencia artificial con impacto social. Además, visitó la Luxembourg House of Cybersecurity para explorar el funcionamiento de sus centros operacionales (CIRCL y NC3) en favor de una economía de datos segura.

Cooperación al desarrollo y microfinanzas: La misión intercambió conocimientos sobre mecanismos de cooperación Sur-Sur y triangular con la agencia LuxDev. Asimismo, analizó modelos de microfinanzas e inclusión para poblaciones vulnerables con la ONG ADA.

Consolidación bilateral

La relación de cooperación entre ambas naciones ha tomado impulso desde 2023, logrando que en 2025 el Gran Ducado de Luxemburgo se posicionara como el principal socio de cooperación bilateral de Costa Rica.