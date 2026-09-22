Costa Rica y EE.UU. acuerdan intercambio de información para combatir contrabando

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Costa Rica y Estados Unidos intercambiarán información sobre manifiestos de carga para fortalecer los controles aduaneros y prevenir el contrabando y otros delitos transnacionales relacionados con el comercio de mercancías.

El acuerdo quedó formalizado este martes mediante un memorando suscrito por Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda, y Casey Durst, comisionado ejecutivo adjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

“El acuerdo establece un marco de cooperación para el intercambio de información sobre manifiestos de carga y medios de transporte entre ambos países. Incluye los siguientes datos relacionados con las mercancías transportadas por vía marítima, aérea y terrestre: remitente, destinatario, descripción de la mercancía, peso, contenedor y número de declaración aduanera”, indicó Hacienda por medio de un comunicado de prensa.

Entre la información contemplada se encuentran el nombre del remitente y del destinatario, la descripción y el peso de las mercancías, el número del contenedor y el número de la declaración aduanera.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos suministrará a la Dirección General de Aduanas información seleccionada de sus manifiestos de carga. También notificará cuando los datos relacionados con Costa Rica coincidan con listas de cargas o entidades consideradas de alto riesgo.

La cooperación incluye asistencia técnica para fortalecer las capacidades de Costa Rica en el análisis de los manifiestos y la identificación de operaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad de la cadena de suministro.

Operativo conjunto entre Costa Rica, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Foto: MSP.

Responsabilidades de Costa Rica

El Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas, deberá proporcionar a la CBP información de los manifiestos de carga nacionales y establecer los mecanismos necesarios para transmitir esos datos.

El país también deberá aportar personal para la implementación del acuerdo y garantizar que la información intercambiada sea manejada bajo los estándares de confidencialidad establecidos en el memorando.

El memorando forma parte de la implementación bilateral del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), cuyo objetivo es reforzar la seguridad de la cadena logística internacional y, al mismo tiempo, facilitar el movimiento de mercancías.

La información compartida permitirá que las autoridades aduaneras de ambos países incorporen datos de los cargamentos y medios de transporte a sus procesos de análisis de riesgo y control aduanero.