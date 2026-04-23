Costa Rica y Colombia reforzaron su cooperación en seguridad mediante una ofensiva aérea conjunta contra el narcotráfico, que incluye el uso de tecnología radar y la habilitación de la Base 2 del Ministerio de Seguridad Pública como punto estratégico de operaciones.

Autoridades de ambos países confirmaron que esta instalación funcionará como base nodriza para que aeronaves colombianas puedan operar desde territorio costarricense, utilizando capacidades aeroportuarias locales para patrullajes y seguimiento de rutas utilizadas por organizaciones criminales.

El acuerdo, formalizado mediante un memorando de entendimiento, permitirá fortalecer la vigilancia en el espacio aéreo y mejorar la detección de aeronaves vinculadas al transporte de droga, en un contexto donde las estructuras criminales han incrementado el uso de tecnología y rutas internacionales.

Según lo expuesto por el ministro de Seguridad Mario Zamora, la incorporación de aviones radar de las fuerzas aeroespaciales colombianas busca cerrar brechas en la seguridad y aumentar la capacidad de respuesta ante movimientos sospechosos en el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que esta coordinación también facilitará el intercambio de información y el trabajo conjunto en fronteras, con el objetivo de contener el avance del narcotráfico y reducir su impacto en la región.

El despliegue forma parte de una estrategia más amplia de cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado, con énfasis en el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre.

Ambos gobiernos destacaron que la alianza permitirá actuar de forma más directa contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de cocaína y fortalecer las barreras de seguridad en la región.

Medidas en conjunto

Seguridad destacó que luego de un trabajo conjunto entre los gobiernos de Colombia, 3,7 toneladas de cocaína fueron incautadas en playa Guápil de Savegre en Quepos, pacífico sur del país, como parte de la lucha frontal contra el narcotráfico.

Debido a ello, las autoridades colombianas reconocieron el trabajo articulado que efectuaron con Costa Rica, lo que permitió afectar directamente a la estructura regional de Iván Mordisco. La droga fue valorada en $125 millones e iba hacia los Estados Unidos. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, destacó que la acción se efectuó dentro del marco de la operación Zeus.