Costa Rica vuelve a ilusionarse con Gerald Drummond

El atleta olímpico costarricense Gerald Drummond dio un paso firme hacia el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al clasificar a la gran final de los 400 metros con vallas.

El nacional dominó su serie semifinal disputada este lunes en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde mostró experiencia y control durante toda la prueba. Drummond administró el esfuerzo y aceleró en los últimos metros para cruzar la meta en el primer lugar de su heat con un tiempo de 49.60 segundos.

Con este resultado, el vallista reafirma su condición de uno de los principales favoritos para pelear por las medallas y buscará sumar un nuevo éxito internacional a su destacada trayectoria.

Drummond, quien ha representado a Costa Rica en Juegos Olímpicos y se mantiene como uno de los referentes del atletismo nacional, afrontará este martes una nueva oportunidad de subir al podio en la competencia regional.

La gran final de los 400 metros con vallas está programada para este mañana a las 4:00 p. m. (hora de Costa Rica), donde el costarricense intentará convertir su sólido rendimiento en una nueva medalla para la delegación tricolor en Santo Domingo 2026.