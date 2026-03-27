La Selección Nacional de Costa Rica disputará este viernes su primer partido del 2026, tras quedar eliminada de la Copa del Mundo.

El conjunto tricolor enfrentará a las 11:30 a. m. a la selección de Jordania, en un compromiso que marcará el debut de Fernando “Bocha” Batista como entrenador del equipo patrio.

¿Dónde lo puede ver?

El encuentro entre Costa Rica y Jordania se podrá observar en televisión abierta a través de Teletica, canal 7, y Repretel, canal 6.

Ambas televisoras transmitirán el partido de la Tricolor, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el desempeño del equipo nacional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra