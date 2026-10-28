Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Por primera vez en la historia de Costa Rica, la representación diplomática en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó en contra de levantar el embargo estadounidense contra Cuba, lo cual representa un cambio significativo en la política exterior costarricense.

La resolución cubana recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el apoyo más bajo desde 1995. Tanto los votos en contra como las abstenciones se duplicaron respecto al 2025.

Entre los países que rechazaron la iniciativa junto con Estados Unidos, Israel, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Colombia, Chequia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Marruecos, Paraguay, Eslovenia, Ucrania, Trinidad y Tobago, así como Costa Rica.

Dentro de la Unión Europea se abstuvieron Italia, Alemania y Grecia.

En las últimas semanas, La Habana acusó a Washington de presionar por segundo año consecutivo a varios países para que retiraran su respaldo a la resolución que desde 1992 reclama el fin del embargo estadounidense, que este año incorporó una referencia a las consecuencias del bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero.

Cuba ha contado históricamente con un respaldo casi unánime en la ONU. Entre 2005 y 2024 obtuvo de forma sostenida más de 182 votos favorables a su resolución, con Estados Unidos e Israel como principales opositores.

“Han crecido los contrarios, o sea, los que están de acuerdo con el bloqueo, imagínate (…) hay países que están peor que nosotros y entonces les ofrecen dinero y votan a favor de Estados Unidos”, dijo a la AFP en La Habana Pedro Rodríguez, un profesor de deportes que todavía trabaja a sus 82 años.

En redes sociales, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel festejó el resultado de la votación.

“El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EEUU para cambiar el rumbo de esta votación”, escribió en X.

Con información complementaria de AFP.