Concacaf ha confirmado que Costa Rica ha sido seleccionada por segundo año consecutivo, como una de las sedes del Torneo Clasificatorio Masculino Sub-17, con miras a la Copa del Mundo Sub-17 del 2026.

Este torneo se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026 y contará con la participación de 34 selecciones nacionales, que competirán por uno de los ocho cupos disponibles para el Mundial de la categoría.

Junto a Costa Rica, también fungirán como sedes los países de Honduras, Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago, y San Vicente y las Granadinas.

En la edición anterior, celebrada bajo el mismo formato, la selección costarricense lideró su grupo y logró la clasificación al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Según el ranking masculino Sub-17 de Concacaf publicado en abril de 2025, Costa Rica está ubicada en el Bombo 1, compartiendo lugar con México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Honduras, Haití y El Salvador. Esta posición la establece como una de las cabezas de serie del certamen.

El sorteo oficial de los grupos se realizará el próximo 21 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m. y será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de Concacaf.