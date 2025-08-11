La alarmante cifra que revela la pérdida de 6.800 taxis para finales de este año no es solo un número más en las estadísticas del sector transporte. Es el retrato de un colapso anunciado que evidencia las múltiples fallas estructurales de un país incapaz de adaptarse a los tiempos modernos y de un Estado que ha abandonado a sus propios ciudadanos.

Los datos del Consejo de Transporte Público (CTP) son contundentes: más del 53% de las concesiones de taxi desaparecerán del sistema. Detrás de cada una de estas cifras hay familias enteras que han visto evaporarse sus fuentes de ingreso, trabajadores formales que durante décadas cumplieron con todas las regulaciones, pagaron sus impuestos, mantuvieron sus pólizas al día y respetaron las normas del juego establecidas por el mismo Estado que hoy los abandona.

Sin embargo, sería injusto culpar únicamente al gobierno por esta debacle. El sector taxista también debe asumir su responsabilidad en esta crisis. Durante años, muchos concesionarios se resistieron a los cambios tecnológicos que transformaron la movilidad urbana a nivel mundial. Mientras las plataformas digitales ofrecían servicios más eficientes, transparentes y cómodos para los usuarios, el gremio taxista se aferró a métodos obsoletos y se negó a innovar.

Los taxistas no supieron leer las señales del mercado, no invirtieron en tecnología y no adaptaron su modelo de negocio a las nuevas realidades.

No obstante, la mayor responsabilidad recae sobre un Estado incapaz de generar soluciones equilibradas y justas. El gobierno presentó una iniciativa con la que pretende nivelar la cancha entre plataformas digitales de transporte como Uber o Didi y taxis, pero esta propuesta llegó demasiado tarde. Hace casi un año el gobierno presentó una propuesta para regular a las plataformas digitales de transporte, y aún permanece empantanada en la Asamblea Legislativa.

Los diputados han demostrado una incapacidad vergonzosa para resolver un problema que lleva más de una década gestándose. Una situación que lleva siete años sin solución, mientras las familias taxistas se hunden en la desesperación económica. Esta inacción parlamentaria no solo evidencia la falta de visión estratégica de nuestros legisladores, sino también su desconexión total con las necesidades reales de los ciudadanos.

La injusticia es evidente: mientras los taxistas formales deben cumplir con una extensa lista de regulaciones – renovación de concesiones, pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social, pólizas de seguros, revisiones técnicas vehiculares, permisos sanitarios – las plataformas digitales operan en un limbo legal que les permite evadir estas mismas responsabilidades.

Pero la crisis de los taxis es apenas la punta del iceberg de un sistema de transporte público que agoniza. Unidades en mal estado, sucias, con malos olores, inseguridad, hacinamiento en horas pico, rutas y frecuencias insuficientes, vías compartidas y congestionadas son los problemas cotidianos que enfrentan millones de costarricenses.

Costa Rica requiere con urgencia una transformación integral de su sistema de transporte. Esto implica no solo regular las plataformas digitales de manera justa y equitativa, sino también modernizar todo el aparato de transporte público, desde los autobuses hasta los taxis.

La crisis actual es el resultado de años de improvisación, falta de planificación estratégica y abandono estatal.

Si no actuamos con urgencia y visión de futuro, Costa Rica seguirá varada en un sistema de transporte obsoleto, inequitativo e ineficiente que profundiza las desigualdades sociales y limita el desarrollo del país.