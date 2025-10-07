Sin pelos en la lengua, el portero Keylor Navas fue muy claro al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El guardameta de Pumas habló del juego que se le viene a la Sele este jueves a las 8 de la noche ante Honduras, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Cuando le advirtieron sobre que habrá un estadio lleno y un ambiente hostil habló con calma. “Al final el partido se juega dentro de la cancha y lo de afuera es lo que toda la gente le gusta. Nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien. Sabemos que si queremos ganar debemos hacer un partido mejor que el de ellos.

Agrega que la mentalidad de los integrantes de la Tricolor es preocuparse por lo que pueden hacer dentro de la cancha, intentar ganar y así estar más cerca del mundial.

Bien sabemos que para estos choques hay mucha presión, pero cómo manejarla. “Con tranquilidad, como lo hacemos siempre. Los partidos siempre se deben tomar al 100% y cuando uno se acostumbra a eso no debe cambiar nada al llegar a cualquier partido”.

Favoritos los ticos o los catrachos

Eso del favoritismo es todo un tema. El futbolista catracho Luis Palma advirtió que Costa Rica es la favorita. Pero Keylor no se come el cuento y responde. “Bueno, si lo vemos por historia Costa Rica siempre ha tenido una mejor historia que Honduras, a nivel de mundiales, pero eso siempre lo dicen como para quitar la presión de su lado. los partidos hay que jugarlos y no todos son iguales. Nosotros no le tomamos atención a ese tipo de detalles”.

Habla de Celso Borges y de Kendall Waston

Sin caer en necedad se le cuestionó en como no dejarse envolver en todo el ambiente que se nos va a generar en contra. Además, del significado de tener a hombres como Celso Borges y Kendall Waston. La respuesta no se deja esperar. “Tenemos que estar tranquilos y aprender de los errores. En esta convocatoria hay jugadores con un poquito más de experiencia y nos pueden ayudar a manejar ese tipo de situaciones. Yo estoy tranquilo, con ganas de trabajar, de ayudar en todo lo que se pueda a mis compañeros e intentar ganar, que es importante para nosotros”.

Para todos aquellos que enfrentan su primera eliminatoria les tiene un mensaje clarito. Que en el fútbol no hay muchos secretos. “Lo que uno le puede dar de consejo a un jugador joven es que afronten cada partido de la misma manera, estando en una buena o mala posición en la tabla. Si uno se prepara al 100 % y uno crea un hábito que la va a dar esa tranquilidad y esa paz de enfrentar a cualquier rival. Uno no debe esforzarse o concentrarse de acuerdo con el rival, sino hacerlo al 100%. Cuanto antes los jugadores jóvenes aprendan de esa situación va a ser mucho mejor para ellos y sus carreras”.