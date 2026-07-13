Nuestro país tiene el talento para dar el salto al baloncesto internacional. Ese fue el mensaje que dejó Greivis Vásquez, exjugador de la NBA, durante una entrevista en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. por los 92.3 FM y Extra TV.

El venezolano está de visita en el país para participar en actividades de las finales de la Liga Superior de Baloncesto, donde compartirá con jóvenes jugadores y aficionados, convencido de que el crecimiento del deporte depende de inspirar a las nuevas generaciones. “Es clave tener ese contacto con los jóvenes costarricenses que aman el baloncesto y trabajar los fundamentos técnicos.

Poder contarles anécdotas de la NBA y transmitir esas experiencias aquí en Costa Rica es un placer y un privilegio”, afirmó. Vásquez puso como ejemplo a Ian Martínez, quien actualmente pelea un puesto con los Cleveland Cavaliers en la NBA Summer League, y destacó que su historia demuestra que un costarricense sí puede competir al más alto nivel.

“Hay que seguirlo, apoyarlo y comunicar lo que está haciendo, porque eso inspira a otros. Llegar a la NBA no es fácil, pero Ian está demostrando que se puede”, señaló.

Además, invitó a los aficionados a llenar los gimnasios durante las finales de la LSB, al considerar que ese respaldo puede convertirse en el impulso que necesitan las futuras figuras del país.

Para Vásquez, el potencial del baloncesto costarricense está más vigente que nunca. “El talento está ahí. Lo importante es trabajarlo, desarrollarlo y seguir abriendo oportunidades. Costa Rica tiene todo para ponerse en el mapa y exportar jugadores”, concluyó.